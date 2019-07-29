В России наступила эпоха смерчей

Смерчи, ураганы и тайфуны будут происходить на Земле все чаще, заявил Национальной службе новостей климатолог Андрей Киселев

По словам старшего научного сотрудника Геофизической обсерватории имени Воейкова, из-за глобального потепления на планете произошла смена циркуляции воздушных масс — теперь они движутся вдоль меридианов. Холодные массы движутся на юг и там сталкиваются с теплыми. Это и приводит к увеличению количества природных катаклизмов.

«По статистике страховых агентств, рост погодных стихийных бедствий связан с усилением ветровых нагрузок», — отметил Киселев и предупредил, что, высока вероятность, тенденция увеличения числа бедствий не изменится.

Полторы недели назад Андрей Киселев заявил РИА Новости, что легкие и средние дожди на всей территории России сменились ливнями — дожди стали короче, но мощнее, а среднегодовое количество осадков за 10 лет выросло на 2,2%.

Это произошло из-за глобального изменения климата — температура поверхности Земли повысилась, из-за чего влага оттуда стала интенсивнее испаряться и, как следствие, интенсивнее накапливаться в облаках и интенсивнее сбрасываться оттуда.