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Предсказано катастрофическое таяние ледников из-за рекордной жары 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Согласно заявлению ООН, поток горячего воздуха, который вызвал рекордную жару в Европе, двинется в сторону Гренландии, где может способствовать рекордному таянию ледникового покрова. Об этом сообщает Reuters.
По словам Клэр Наллис (Clare Nullis), пресс-секретаря Всемирной метеорологической организации США, горячий воздух из Африки превзошел прошлые температурные рекорды в Европе на 2-4 градуса Цельсия, что является невероятным климатическим событием. Поскольку в дальнейшем волна жары отправится в Гренландию, на острове будет наблюдаться усиление таяния льда, которое может побить рекорд 2012 года. Тогда ледяной слой утончался со скоростью несколько десятков метров в день.
В июле 2019 года Гренландия в результате поверхностного таяния уже потеряла 160 миллиардов тонн льда. При этом общая толщина льда составляет около трех километров, а его объем — 2,9 миллиона кубических километров. В случае его полного таяния уровень Мирового океана повысился бы на семь метров.
Согласно Британскому метеорологическому бюро, к 2050 году волны жаркого водуха, которые будут бить температурные рекорды, начнут происходить каждый год.
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Экология , Общество , Погода , ООН , США
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