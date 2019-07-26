Предсказано катастрофическое таяние ледников из-за рекордной жары

Согласно заявлению ООН , поток горячего воздуха, который вызвал рекордную жару в Европе, двинется в сторону Гренландии, где может способствовать рекордному таянию ледникового покрова. Об этом сообщает Reuters.

По словам Клэр Наллис (Clare Nullis), пресс-секретаря Всемирной метеорологической организации США , горячий воздух из Африки превзошел прошлые температурные рекорды в Европе на 2-4 градуса Цельсия, что является невероятным климатическим событием. Поскольку в дальнейшем волна жары отправится в Гренландию, на острове будет наблюдаться усиление таяния льда, которое может побить рекорд 2012 года. Тогда ледяной слой утончался со скоростью несколько десятков метров в день.

В июле 2019 года Гренландия в результате поверхностного таяния уже потеряла 160 миллиардов тонн льда. При этом общая толщина льда составляет около трех километров, а его объем — 2,9 миллиона кубических километров. В случае его полного таяния уровень Мирового океана повысился бы на семь метров.

Согласно Британскому метеорологическому бюро, к 2050 году волны жаркого водуха, которые будут бить температурные рекорды, начнут происходить каждый год.