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Плотный смог окутал Красноярск 

ТК «Звезда» + ещё 2 5 часов назад
Фото: Konstantin Kokoshkin Russian Look, Globallookpress
Причиной тому лесные пожары, уверены специалисты. Вблизи населенных пунктов действующих возгораний нет В Красноярске вдвое выросло содержание загрязняющих в воздухе веществ с воскресенья, 14 июля. Причиной тому стали лесные пожары. Причем норма превысила уже 2,9 раза.
В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, аммиака и сероводорода в воздухе не зарегистрировано.
«Содержание взвешенных частиц фракций РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 2,9 раз, РМ10 — до 1,6 раза», — говорится в заявлении.
Ранее в МЧС РФ сообщали о смоге в ряде городов и районов Красноярского края. Причиной задымления стали лесные пожары. Вблизи населенных пунктов действующих возгораний нет. В минувшее воскресение содержание частиц РМ2,5 превышало норматив до 1,6 раза.
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Экология , МЧС , Роспотребнадзор , Красноярск
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