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Антарктиду захотели спасти от микропластика 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / NASA ICE / Brunt Ice Shelf
На заседании Консультативных сторон договора об Антарктике в Праге общественники призвали страны отказаться от использования на научных станциях мыла, геля и кремов, в составе которых есть микропластик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу России в Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елену Жаркову.
По ее словам, мельчайшие частицы пластика загрязняют воды Южного океана и Антарктиды. Они содержатся не только в пастах, кремах и мыле, которыми пользуются ученые и туристы, но и в изделиях из флисового материала — микропластик оказывается в окружающей среде после их стирки.
«Если учесть, что тысячи ученых находятся на антарктических станциях постоянно и 40 тысяч человек посещают регион, как туристы, то это сильная нагрузка для нетронутой природы Антарктики», — отметила Жаркова.
Она добавила, что странам для научных станций рекомендовали закупать мыло, шампуни и пасты, которые не содержат пластик, а также поставить улавливающие фильтры на стиральные машины.
«То, как люди в Антарктиде справятся с микропластиком, станет примером для всего мира, потому что проблема — мирового масштаба», — заявила она.
Микропластик образуется в результате распада пластиковых изделий. По размерам он схож с планктоном, поэтому часто становится пищей для рыб, птиц, морских млекопитающих, и выступает причиной их гибели. Гранулы микропластика не разлагаются в окружающей среде, их невозможно переработать.
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Экология , Наука и техника , Прага
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