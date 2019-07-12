Антарктиду захотели спасти от микропластика

На заседании Консультативных сторон договора об Антарктике в Праге общественники призвали страны отказаться от использования на научных станциях мыла, геля и кремов, в составе которых есть микропластик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу России в Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елену Жаркову.

По ее словам, мельчайшие частицы пластика загрязняют воды Южного океана и Антарктиды. Они содержатся не только в пастах, кремах и мыле, которыми пользуются ученые и туристы, но и в изделиях из флисового материала — микропластик оказывается в окружающей среде после их стирки.

«Если учесть, что тысячи ученых находятся на антарктических станциях постоянно и 40 тысяч человек посещают регион, как туристы, то это сильная нагрузка для нетронутой природы Антарктики», — отметила Жаркова.

Она добавила, что странам для научных станций рекомендовали закупать мыло, шампуни и пасты, которые не содержат пластик, а также поставить улавливающие фильтры на стиральные машины.

«То, как люди в Антарктиде справятся с микропластиком, станет примером для всего мира, потому что проблема — мирового масштаба», — заявила она.

Микропластик образуется в результате распада пластиковых изделий. По размерам он схож с планктоном, поэтому часто становится пищей для рыб, птиц, морских млекопитающих, и выступает причиной их гибели. Гранулы микропластика не разлагаются в окружающей среде, их невозможно переработать.