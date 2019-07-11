Guardian: «сибирские Мальдивы» набирают популярность у местных жителей — несмотря на то что это слив отходов ТЭЦ

Лазурное озеро недалеко от Новосибирска , прозванное «сибирскими Мальдивами », на деле является сливом отходов ТЭЦ, пишет The Guardian. «Сибирская генерирующая компания» предупредила о том, что вода в нём содержит вредные вещества, способные вызвать аллергию. Несмотря на это, озеро пользуется большой популярностью у местных жителей, которые делают фотографии, загорают на берегу и даже плавают в опасном водоёме.

Российская «Сибирская генерирующая компания» предупредила пользователей Instagram о том, что озеро с потрясающей бирюзовой водой, прозванное «сибирскими Мальдивами», на самом деле является местом слива отходов и содержит вредные оксиды металла, сообщает The Guardian.

Несмотря на предупреждения, искусственное озеро остаётся очень популярным местом для фотосетов и свадебных вечеринок. Фотографии людей, загорающих на берегу и плавающих по лазурной воде на надувных единорогах, набрали большую популярность в соцсетях.

Между тем, согласно заявлению «Сибирской генерирующей компании», даже контакт воды с кожей может привести к аллергической реакции. Согласно информации, приводимой изданием, пруд является искусственным: он содержит отходы от сжигания угля на расположенной недалеко ТЭЦ, снабжающей электричеством Новосибирск.

По иронии судьбы, предупреждения об опасности туризма на содержащем вредные вещества озере лишь подстегнули интерес посетителей: в сети Instagram был даже создан аккаунт «новосибирские Мальдивы», где уже размещено почти 200 фотографий загадочного водоёма. Один из пользователей соцсети написал, что ввиду большого наплыва людей из Новосибирска сотрудники ТЭЦ начали перекрывать дороги, ведущие к озеру.