Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Guardian: «сибирские Мальдивы» набирают популярность у местных жителей — несмотря на то что это слив отходов ТЭЦ 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Youtube
Лазурное озеро недалеко от Новосибирска, прозванное «сибирскими Мальдивами», на деле является сливом отходов ТЭЦ, пишет The Guardian. «Сибирская генерирующая компания» предупредила о том, что вода в нём содержит вредные вещества, способные вызвать аллергию. Несмотря на это, озеро пользуется большой популярностью у местных жителей, которые делают фотографии, загорают на берегу и даже плавают в опасном водоёме.
Российская «Сибирская генерирующая компания» предупредила пользователей Instagram о том, что озеро с потрясающей бирюзовой водой, прозванное «сибирскими Мальдивами», на самом деле является местом слива отходов и содержит вредные оксиды металла, сообщает The Guardian.
Несмотря на предупреждения, искусственное озеро остаётся очень популярным местом для фотосетов и свадебных вечеринок. Фотографии людей, загорающих на берегу и плавающих по лазурной воде на надувных единорогах, набрали большую популярность в соцсетях.
Между тем, согласно заявлению «Сибирской генерирующей компании», даже контакт воды с кожей может привести к аллергической реакции. Согласно информации, приводимой изданием, пруд является искусственным: он содержит отходы от сжигания угля на расположенной недалеко ТЭЦ, снабжающей электричеством Новосибирск.
По иронии судьбы, предупреждения об опасности туризма на содержащем вредные вещества озере лишь подстегнули интерес посетителей: в сети Instagram был даже создан аккаунт «новосибирские Мальдивы», где уже размещено почти 200 фотографий загадочного водоёма. Один из пользователей соцсети написал, что ввиду большого наплыва людей из Новосибирска сотрудники ТЭЦ начали перекрывать дороги, ведущие к озеру.
RT на русском: последние новости
RT и WWF представили отрывок из фильма о спасении диких животных Эксперт прокомментировал сообщения об экологической ситуации на пляжах Туниса СМИ сообщили о крупном пожаре на Северной ТЭЦ в Подмосковье
Комментарии
Экология , Статьи , The Guardian , Мальдивы , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад в Мытищах: Названа причина пожара1
Россия заметила наступательный кулак НАТО
За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией1
Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве1
Латвия выразила России протест8
Видео
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
05:30
За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией
Политика Статьи
02:01
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 8 человек
Пожары Происшествия
01:36
Моралес в Москве: зачем Боливия дразнит США
Политика Статьи
00:31
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
Пожары Происшествия
00:22
ЧП на северо-востоке Москвы: идет эвакуация жильцов
Происшествия
03:31
Россия готовит ответ США по ДРСМД
Оружие Политика
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
00:48
«Простите нас»: европейцы потеряли спутник-шпион
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение