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Появились подробности эксперимента со сдачей пустых бутылок 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Минприроды и Минпромторг поддержали идею провести эксперимент по приему использованных бутылок и банок в магазинах. Об этом сообщают «Известия».
Ведомства не уточнили, планируется ли сделать прием тары платным — вопрос находится в стадии согласования в профильных органах исполнительной власти с привлечением представителей экспертного сообщества.
В то же время исполнительный директор «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин заявил, что речь идет о сумме от 3 до 15 рублей за одну пустую бутылку. Он уверен, что так у населения появится финансовая заинтересованность — россияне смогут участвовать в рециклинговой экономике и заботиться об окружающей среде.
«Наши пилотные проекты по установке фандоматов предполагают, что возвратная тара будет содержать штрих-код или иную маркировку, которая позволит получить залог на банковскую карту бонусами или иными возвратными платежами», — пояснил эксперт.
В конце мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать инициативу о возобновлении практики сдачи бутылок в магазины. Реализация инициативы должна способствовать решению экологических проблем в стране, среди которых вопрос номер один — мусор. Позднее одна из торговых сетей объявила о начале приема алюминиевых банок и пластиковых бутылок в обмен на 10-процентную скидку на некоторые товары.
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Экология , Дмитрий Медведев , Алексей Макрушин , Минпромторг , Минприроды
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