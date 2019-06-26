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Установлена причина массовой гибели рыбы на Байкале 

Lenta.ru + ещё 2 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Причиной массовой гибели бычка-подкаменщика в бухте Губа Сеногда на берегу Байкала стали паразиты. Об этом сообщается на сайте Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории (ИМВЛ).
На Байкале зафиксировали массовую гибель рыбы
Так, согласно заключению, в протестированных пробах воды, донных отложений и рыбы были обнаружены десять видов гельминтов, включая личинки диплостом и шистоцефал. По мнению специалистов ИМВЛ, поражение паразитами могло ослабить организм рыб и понизить их сопротивляемость к различным неблагоприятным факторам среды обитания.
О массовой гибели рыбы на берегу Байкала стало известно 14 июня. Похожий случай несколькими днями ранее произошел в реке Протве в Калужской области, чьи берега оказались покрыты мертвой рыбой. Из-за обмеления водоема щука, окуни и другие речные рыбы задохнулись на высохшем дне.
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале, как сообщалось 26 июня, достигли предельных значений, теперь эта вода непригодна для питья и скоро перестанет соответствовать санитарным нормам. Почти по всему мелководью озера разрослась водоросль спирогира, из-за пожаров в воду попадает много аммония, исчезают байкальские губки.
В рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Сохранение озера Байкал», на который выделено более 33 миллиардов рублей. Запланированы строительство и модернизация очистных сооружений на озере, которые позволят сократить уменьшить количество загрязненных сточных вод. Таким образом, к концу 2024 года их объем сократится примерно до 70 процентов по сравнению с 2018-м. Кроме того, планируется охватить всю площадь Байкальской природной территории экологическим мониторингом и выпустить в озеро три миллиона молодых осетров и омулей.
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Экология , Общество
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