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Косаток готовят к перегрузке в вольеры около берега на мысе Перовского 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алена Степанова
Ученые готовят доставленных из Приморья косаток и белух к перегрузке в вольеры, оборудованные недалеко от берега на мысе Перовского в Хабаровском крае, сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Две косатки и шесть белух живы и готовятся к перегрузке в вольеры, оборудованные недалеко от берега. После выполнения всех процедур по реадаптации и установки на них спутниковых меток животные будут выпущены в море", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что животные были доставлены на мыс Перовского во вторник утром. Их перегрузке мешал шторм и ветер до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозировали улучшение погоды.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Суд на Сахалине ранее признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Экология , Росрыболовство , Хабаровский Край
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