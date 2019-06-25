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Россиянам захотели ограничить посещение Байкала 

Рамблер + ещё 11 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Поток туристов на озеро Байкал необходимо ограничить из-за угрозы экологии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.
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«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это не звучит. Потому что если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», — сказал Иванов, выступая на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса в Москве.
Иванов отметил, что такая практика реализуется на других особо охраняемых природных территориях.
По словам Иванова, туриндустрия становится опасной для Байкала: резко увеличивается количество бытовых отходов; гостиницы, расположенные на берегу, сбрасывают в озеро сточные воды.
«Тонны мусора валяются прямо на берегу», — добавил Иванов.
Спецпредставитель подчеркнул, что промышленных сбросов в озеро почти нет: Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат закрыт, на впадающей в озеро реке Селенга строят очистные сооружения.
Комментарии77
Экология , Общество
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