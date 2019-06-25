Россиянам захотели ограничить посещение Байкала

Поток туристов на озеро Байкал необходимо ограничить из-за угрозы экологии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это не звучит. Потому что если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», — сказал Иванов, выступая на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса в Москве.

Иванов отметил, что такая практика реализуется на других особо охраняемых природных территориях.

По словам Иванова, туриндустрия становится опасной для Байкала: резко увеличивается количество бытовых отходов; гостиницы, расположенные на берегу, сбрасывают в озеро сточные воды.

«Тонны мусора валяются прямо на берегу», — добавил Иванов.

Спецпредставитель подчеркнул, что промышленных сбросов в озеро почти нет: Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат закрыт, на впадающей в озеро реке Селенга строят очистные сооружения.