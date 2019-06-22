За животными из «китовой тюрьмы» проследят с помощью датчиков

За поведением косаток и белух, находившихся в «китовой тюрьме» в Приморье, на свободе будут наблюдать при помощи спутниковых датчиков. Так ученые надеются получить новые данные по реадаптации животных, заявил «Интерфаксу» заведующий лабораторией морских млекопитающих Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Павел Гущеров.

По его словам, в прошлом году подобная программа наблюдений была выполнена на одной белухе.

Ранее представитель ВНИРО сообщил РИА «Новости», что «косаткам и белухам будут установлены спутниковые метки, чтобы можно было наблюдать за их поведением в естественной среде обитания».

Он добавил, что животные проходят реадаптацию с 5 июня.

20 июня из «китовой тюрьмы» вывезли первую партию млекопитающих — шесть белух и двух косаток. На следующий день они прибыли на грузовиках в Хабаровск, затем транспортировочные ванны с белухами и косатками погрузили на судно, которое отправилось по реке Амур к месту их выпуска в Николаевском районе.

«Китовой тюрьмой» зоозащитники и журналисты окрестили вольеры в бухте Средняя в районе Находки. В 2018 году туда поместили около сотни белух и косаток, выловленных в Охотском море. Млекопитающих собирались продать в китайские океанариумы.

Позднее выяснилось, что при вылове животных был нарушен закон.