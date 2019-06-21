Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
В начале мая Кобылкин сообщил РИА Новости, что Минприроды готовится ввести запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя журналистам инициативу, заявил, что в вопросе возможного запрета пластиковой посуды начинать надо с пластиковых пакетов, в любом случае, по его мнению, сразу избавиться от пластика не получится, это будет происходить постепенно.
"Мы пока обсуждаем тему публично. Но наш посыл, что нужно очень аккуратно (к этому) относиться, потому что за любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства и так далее. Чтобы не навредить этому всему сразу резко, хочется эволюционно это делать — по 10-20% в год (сокращать — ред.). К этому нужно двигаться, потому что пластик — одна из основных проблем", — сказал Кобылкин.
Он добавил, что данный вопрос планируется обсуждать с Общественной палатой РФ и экспертным сообществом.
"Есть разные варианты по тому, чтобы сделать пластик разлагаемым с добавлением крахмала, есть технологии химические, которые позволяют делать пластик, который разлагается не за 200 лет, а за короткий промежуток времени", — добавил министр.