Ученые выяснили, как развал колхозов повлиял на выбросы парниковых газов

Распад Советского Союза очень сильно повлиял на то, как много парниковых газов вырабатывает сельское хозяйство постсоветских стран. Масса этих выбросов уменьшилась почти на восемь миллиардов тонн, что сопоставимо с последствиями вырубки лесов в Амазонии, пишут ученые в журнале Environmental Research Letters.

"Когда СССР развалился, а плановая экономика уступила место рынку, от этого очень сильно пострадали агрикультура и пищевой сектор. Резкое падение доходов привело к тому, что люди перестали есть мясо, особенно говядину, а поголовье скота сократилось. В результате этого многие поля оказались заброшены", — рассказывает Флориан Ширхорн (Florian Schierhorn) из Института агрикультурного развития в Галле (Германия).

Россия , в отличие от других промышленно развитых стран, сегодня вырабатывает заметно меньше парниковых газов, чем в конце прошлого века, и поэтому не испытывает проблем с исполнением Киотских договоренностей и Парижских соглашений по климату. Это связано с одним простым фактом — уровень промышленного производства в нашей стране резко просел после распада Советского Союза.

Аналогичная судьба, как отмечает Ширхорн, постигла и советский агрикультурный и агропромышленный комплекс. Поголовье крупного рогатого скота, а также свиней, сократилось почти в два раза за первые десять лет жизни после подписания Беловежских соглашений, и аналогичным образом сократились посевные площади, используемые раньше для прокорма этих животных.

Коровы и прочие домашние животные, а также сами поля, за счет ускоренного круговорота веществ и использования удобрений, сегодня считаются одними из главных "производителей" метана и углекислоты. Соответственно, изменения в сельском хозяйстве постсоветских стран, как предположили немецкие климатологи, тоже должны были сильно повлиять на объем выбросов парниковых газов.

Руководствуясь этой идеей, Ширхорн и его коллеги, в том числе ученые из Москвы и Казани, попытались просчитать, как много парниковых газов "недосчиталась" атмосфера в результате развала колхозов и агропромышленных предприятий России и других стран бывшего СССР.

Для этого ученые собрали и проанализировали статистику по использованию земель и поголовью скота в советское и постсоветское время, и сопоставили ее с тем, как меняется объем парниковых газов после того, как поле перестает возделываться и зарастает дикими растениями.

Как показали их расчеты, фактическая ликвидация советского агропромышленного комплекса привела к огромным сокращениям в объемах выбросов. Если бы Советский Союз продолжил существовать в прежнем виде, то колхозы и заводы его республик выработали бы на 7,6 миллиарда тонн углекислого газа больше, чем Россия и другие страны бывшего СССР с 1991 по 2011 год.

"Наиболее масштабные сокращения в уровне выбросов были связаны с резким снижением в поголовье скота, на чью долю приходится примерно половина от этого снижения, а также с захоронением больших количеств органики на заброшенных полях. Это в особенности было характерно для России и Казахстана", — отмечает климатолог.

Что интересно, рост благосостояния россиян и восстановление уровня жизни не привело к тому, что уровень выбросов "сельскохозяйственных" парниковых газов значительно вырос за последние два десятилетия. По словам климатолога, причина этого проста — повышение спроса на говядину компенсировалось не ростом ее производства в России, а закупками в Латинской Америке.