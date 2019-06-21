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Команда Кусто поддержала решение о запрете отлова косаток 

РИА Новости + ещё 3 55 минут назад
Фото: © РИА Новости / Татьяна Меель
Команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто поддержала решение России запретить вылов морских млекопитающих в культурно-развлекательных целях, сообщается на сайте проекта ученого "Китовый заповедник".
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг заявил, что правительство планирует запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, оставив возможность вылова только в научных целях, а также для народов Крайнего Севера.
"Это важное решение. Нам очень приятно слышать, что Россия заявила, что изменит эту политику. Это должно обозначать завершение отлова и продажи косаток и белух из России в парки развлечений, прежде всего, в Китай", — отметил советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник, чьи слова приводятся в сообщении.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море.
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Экология , Алексей Гордеев , Владимир Путин , Минсельхоз , Минприроды , Росрыболовство
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