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Операция «Свобода»: пароход с узниками «китовой тюрьмы» отплыл из Хабаровска 

Вести.Ru + ещё 28 47 минут назад
Фото: www.vesti.ru
Пароход с первой партией косаток и белух, выпущенных из "китовой тюрьмы", отплыл из Хабаровска в Николаевский район. Далее млекопитающих отвезут к мысу Перовского в Сахалинском заливе. Именно там их выпустят на волю, сообщает телеканал "Россия 24".
Вопрос о судьбе косаток и белух ранее направил Владимиру Путину известный французский океанолог и защитник Мирового океана Жан-Мишель Кусто. Во время "Прямой линии" показали кадры погрузки животных в контейнеры. Между тем в "китовой тюрьме" остается еще девять косаток и 81 белуха.
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