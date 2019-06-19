Адская свалка. Южноафриканский порт завалили пластиковыми бутылками

Сильный дождь и вызванные им наводнения принесли пластиковые бутылки и другой мусор в южноафриканский порт Дурбан. Снятое там видео шокировало интернет-пользователей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Видео было снято 26 апреля. Загруженный на YouTube ролик быстро набрал огромное количество просмотров, был много раз скопирован и разлетелся по социальным сетям. На кадрах видны лодки и яхты, которые стоят не в воде, а буквально в море мусора и пластика.

Порт Дурбан — самый крупный и наиболее загруженный терминал в Африке, расположенный к югу от Сахары. Экологи, включая активистов Green Peace призвали людей еще раз подумать о том, где и как жители планеты избавляются от своего мусора. В соцсетях они запустили хэштег #BreakFreeFromPlastic.

«Мы также хотели бы призвать общественность помочь обуздать пластиковое загрязнение, поскольку это создает огромные проблемы при попадании мусора в гавань», — обратилась к людям исполняющая обязанности начальника порта Дурбан Нокузола Нковане.

Во время апрельских наводнений в провинциях Восточный Кейп и Квазулу-Натал более 70 человек погибли. Примерно тысяча жителей вынуждены были оставить свое жилье.