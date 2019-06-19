Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары

Эксперты-экологи, опрошенные РИА Новости накануне выпускных вечеров в России 20 и 21 июня, призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе.

"Воздушные шары, наполненные гелием, может довольно далеко отнести. В результате засоряется ландшафт. Сейчас у многих животных детеныши, которые могут играть с шариком или принять его за еду, что, конечно, губительно для них. Лучше посадить дерево, куст или сделать фотографию, чем запускать одноразовые шары", — сказал директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.

Он отметил, что не считает безопасными и китайские шары желаний, "которые вроде бы бумажные и сгорают". "Насколько я помню, были случаи возникновения природных пожаров из-за таких шаров", — заявил Горшков.

Руководитель экологического движения "РазДельный Сбор" в Москве Валерия Коростелёва уточнила, что в России пока нет предприятий, которые перерабатывают воздушные шары.

Против запуска воздушных шаров высказалась и исполнительный директор "зеленого" движения России ЭКА Елена Горохова

Руководитель медиаотдела российского отделения Гринпис Виолетта Рябко уточнила, что латексные шары разлагаются не менее четырех лет. При этом они могут не полностью разложиться и продолжать загрязнять окружающую среду. Рябко уточнила, что фольгированные шары не разлагаются, поэтому, по ее словам, их будущее — "висеть на ближайшем дереве годами".