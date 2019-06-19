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В России появится эколого-просветительская реклама 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: NKO22.RU
Видеоматериалы, направленные на экологическое просвещения населения, будут выпускать автономные НКО Минприроды за счёт субсидий из госбюджета. Правила предоставления субсидий на информационное сопровождение нацпроекта «Экология» вступают в силу 19 июня.
Постановление Правительства РФ определяет правила предоставления специализированным автономным некоммерческим организациям федеральных субсидий на информационное сопровождение национального проекта «Экология»
Субсидии выделяются на следующие цели:
— организацию и проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду бережного отношения к природной среде и тематики национального проекта;
— издание полиграфической продукции для населения, направленной на экологическое просвещение;
— организацию и проведение пресс-туров для СМИ;
— проведение деловых мероприятий с участием российских и иностранных экспертов в субъектах РФ;
— создание видеоматериалов и обеспечение их размещения в СМИ, в целях экологического просвещения населения;
— создание информационных материалов, их размещение и продвижение в Интернете по тематике нацпроекта, в целях экологического просвещения населения.
В приложении к правилам приведены форма расчета размера субсидии и плановые значения целевых показателей
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Экология , Правительство РФ , Минприроды
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