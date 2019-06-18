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На Хайнане введут раздельный сбор бытовых отходов 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Власти южной китайской провинции Хайнань планируют в 2020 году внедрить систему обязательного раздельного сбора бытовых отходов. Об этом пишет газета "Хайнань жибао" со ссылкой на провинциальное Управление городского и сельского строительства.
По данным издания, ведомство уже подготовило соответствующий проект, реализация которого начнется в следующем году. Он предусматривает четкое распределение обязанностей между различными службами коммунального хозяйства по его реализации, определяет задачи и технические требования к сортировке мусора во всей провинции.
Вопрос о введении обязательной системы раздельного сбора бытовых отходов прорабатывается в настоящее время во многих регионах Китая. Первым в стране городом, где на законодательном уровне для населения была введена обязательная сортировка мусора перед его сдачей в пункты сбора стал Шанхай. Соответствующие правила вступили в силу с июня этого года. За их нарушение предусмотрен штраф как для физических, так и юридических лиц.
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Экология , Хайнань
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