Берег Байкала покрыли мертвые рыбы и раки

В бухте Губа Сеногда на берегу Байкала обнаружены сотни мертвых особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса. об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, которое начало проверку.

Для установления причин произошедшего были взяты пробы воды, донных отложений и рыбы. Их отправили на экспертизу в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Результаты будут готовы в течение недели.

«Специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера посредством сильной волны», — отметили в ведомстве.

Похожий случай несколькими днями ранее произошел в реке Протве в Калужской области, чьи берега оказались покрыты дохлой рыбой. Там, по данным РЕН ТВ, из-за обмеления водоема щука, окуни и другие речные особи задохнулись на высохшем дне. При этом местные жители считают, что виноваты в том числе расположенные выше по течение очистные сооружения, которые якобы перекрывают плотину и сбрасывают в воду химикаты. Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела о загрязнении водоема.