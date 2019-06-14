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Берег Байкала покрыли мертвые рыбы и раки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В бухте Губа Сеногда на берегу Байкала обнаружены сотни мертвых особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса. об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, которое начало проверку.
Для установления причин произошедшего были взяты пробы воды, донных отложений и рыбы. Их отправили на экспертизу в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Результаты будут готовы в течение недели.
«Специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера посредством сильной волны», — отметили в ведомстве.
Похожий случай несколькими днями ранее произошел в реке Протве в Калужской области, чьи берега оказались покрыты дохлой рыбой. Там, по данным РЕН ТВ, из-за обмеления водоема щука, окуни и другие речные особи задохнулись на высохшем дне. При этом местные жители считают, что виноваты в том числе расположенные выше по течение очистные сооружения, которые якобы перекрывают плотину и сбрасывают в воду химикаты. Прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела о загрязнении водоема.
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Экология , Общество
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