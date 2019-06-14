В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

Компании-отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке

Седьмого июня глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил РИА Новости, что выпуски косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье начнутся в ближайшие десять дней.

"Вчера был запланирован выпуск четырех косаток, но он был отложен на неделю", — сказал защитник. В пятницу суд рассматривает административное дело о нарушении правил рыболовства в отношении ООО "Океанариум ДВ".

Адвокат не пояснил, с чем связан перенос, и не уточнил, чьи именно это косатки.

В пресс-службе компаний-отловщиков от комментариев пока воздержались.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных био ресурсов и жестоком обращении с животными.