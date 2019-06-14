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В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Компании-отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Седьмого июня глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил РИА Новости, что выпуски косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье начнутся в ближайшие десять дней.
"Вчера был запланирован выпуск четырех косаток, но он был отложен на неделю", — сказал защитник. В пятницу суд рассматривает административное дело о нарушении правил рыболовства в отношении ООО "Океанариум ДВ".
Адвокат не пояснил, с чем связан перенос, и не уточнил, чьи именно это косатки.
В пресс-службе компаний-отловщиков от комментариев пока воздержались.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных био ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент России Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в Средней бухте. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации Кремля. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Экология , Илья Шестаков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Минсельхоз , Минприроды , Росрыболовство , РИА Новости , Владивосток
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