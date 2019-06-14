Квоты на вредные выбросы посчитают по-новому

Оценивать загрязнение воздуха на 12 российских территориях станут по новой системе — учитывая выбросы не только от промышленности, но и транспорта, коммунальной и социальной инфраструктуры. На основе таких сводных расчётов Росприроднадзор определит, сколько каждое предприятие может производить вредных выбросов. Такой законопроект Правительства собираются рассмотреть в Госдуме в первом чтении на следующей неделе. Каким образом новшества повлияют на экологию в регионах, разбиралась «Парламентская газета».

Посчитают выбросы заводов, автомобилей и ТЭЦ

К 2024 году должны снизить вредные выбросы в атмосферу на 20 процентов в 12 самых загрязнённых городах России , говорится в майском указе президента 2018 года. Именно о них Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию сказал: «Жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца». И одним из главных шагов, чтобы выполнить поручение, должен стать новый законопроект, который Правительство внесло в Госдуму в мае, считает глава Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов

Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Новую систему должны ввести в Братске Медногорске , Нижнем Тагиле, Новокузнецке Чите . В них будут производить расчёты загрязнения атмосферного воздуха, подсчитывая общие данные, а не только замеры непосредственно на трубах заводов.

«Будет учитываться нагрузка на воздух от промышленных предприятий, транспорта (это больше 37 процентов в общем объёме выбросов), жилищно-коммунального хозяйства», — пояснила «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

Уже исходя из этой общей картины станут определять квоты для промышленности — какой объём вредных веществ каждому из предприятий разрешено выбрасывать в воздух, добавила сенатор. Это не коснётся только предприятий четвёртой наименее опасной категории.

Зачем это нужно? Например, район окружён по периметру пятью-шестью предприятиями, в нём серьёзные потоки автомобильного транспорта, находится свалка — при этом каждое предприятие может соблюдать нормативы, но в сумме идёт превышение предельно допустимо концентрации вредных веществ в несколько раз, отвечает на этот вопрос Владимир Бурматов. «На такой случай надо иметь инструменты воздействия на промышленников, чтобы заставлять их дополнительно снижать воздействие на экологию. Для этого и нужен этот закон», — сказал депутат «Парламентской газете».

Ещё одно важное новшество, по мнению Ирины Гехт, — это оценка вредного воздействия состояния атмосферы в этих городах на человека. По законопроекту такую информацию должны разместить в специально созданной государственной информационной системе мониторинга качества атмосферного воздуха. «Население требует того, чтобы эту оценку сделали и приняли соответствующие социальные программы, касающиеся профилактики заболеваний, диспансерного сопровождения и так далее», — отметила сенатор.

Закон сделали, дальше — ответственность регионов

Квоты станет распределять Росприроднадзор по согласованию с Роспотребнадзором . Ведомства должны будут учитывать предложения по этому поводу субъектов Федерации и предприятий. Самим юридическим лицам или ИП дадут три месяца с момента получения уведомления об установленных квотах, чтобы разработать меры по их достижению. Тем, у кого не будет получаться, смогут помочь регионы, например, профинансировав компенсационные мероприятия.

Субъектам надо будет разработать и комплексные планы по снижению выбросов от транспорта, коммунальной и социальной инфраструктуры. А за выполнение главной задачи — уменьшить выбросы в городах на 20 процентов, — будут нести персональную ответственность главы территорий — участников эксперимента.

Закон может вступить в силу уже с 1 января следующего года, но дальше многое зависит от того, как в регионах воспользуются новым механизмом, считает Владимир Бурматов. «Сами губернаторы нам говорили, что у них нет инструмента воздействия на промышленность, на крупные предприятия. Мы этот инструмент им даём. А дальше, как говорится, мяч будет на их стороне. Им надо будет действовать», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский , считает, что такой закон в России принимать слишком рано. «При сегодняшней ситуации в экономике дополнительно нагружать предприятия какими-либо обязательствами, штрафовать их недопустимо. Пока о штрафных санкциях речь, конечно, не идёт, но они могут появиться, так как у нас, что касается наказаний, очень быстро принимаются решения», — сказал он «Парламентской газете».

Пока о штрафных санкциях речь, конечно, не идёт, но они могут появиться, так как у нас, что касается наказаний, очень быстро принимаются решения.

Вместо того чтобы накладывать новые ограничения на предприятия, он предложил обратить внимание на то, что в крупных городах, в первую очередь в Москве, сужают дороги и усложняется движение, из-за чего образуются пробки, несущие серьёзную опасность для экологии. «Когда машины стоят в пробках, особенно в жару, они загрязняют воздух гораздо больше, чем любое предприятие», — констатировал сенатор.

Всю работу по законопроекту о сводных расчётах поделили на этапы — до 2021 года должны провести сводные расчёты, оценить риски для здоровья человека, утвердить перечень квотируемых объектов и установить для них квоты выбросов. А потом начать действовать по новой системе. Если такой эксперимент удастся, её могут ввести в других городах.