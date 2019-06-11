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За неправильно выброшенный мусор оштрафуют на 200 тысяч рублей 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: ТАСС
Правительственные поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые планируют одобрить в Совете Федерации на пленарном заседании 11 июня, вводят штрафы за нарушения правил накопления, утилизации и размещения отходов для граждан, индивидуальных предпринимателей и компаний. Также появятся наказания для тех, кто заваливает отходами карьеры и складирует мусор на переполненных полигонах.
Новым законом устанавливают санкции за неправильное накопление, сортировку, транспортировку и утилизацию отходов. Для граждан штраф составит 1-2 тысячи рублей, индивидуальных предпринимателей — 20-60 тысяч, а для юрлиц — 100-200 тысяч рублей. За неправильное размещение мусора, например, его складирование на несанкционированной свалке, предусмотрено наказание в 3-5 тысяч рублей для физических лиц, 60-70 тысяч для индивидуальных предпринимателей и 350-450 тысяч рублей для юридических лиц. Также за такое правонарушение суд может приостановить деятельность компании на 90 суток. Если же организация совершит его повторно в течение года, её оштрафуют на один миллион рублей.
«Мне кажется, Правительство сбалансированно подошло к увеличению штрафов. — прокомментировал законопроект «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенёв. — Мы не раз сталкивались с ситуацией, когда индивидуальный предприниматель, предоставив липовую лицензию или отчёт тому, с кого он взял деньги за вывоз мусора, вёз отходы на своей машине до ближайшей лесополосы вместо пункта приёма и сортировки отходов. И если его хватали за руку, то он платил мизерный штраф — тысячу, две тысячи рублей», — сказал он.
Кроме того, вводятся наказания за превышение лимитов размещения мусора на полигонах в виде штрафов до 100 тысяч рублей за первое нарушение и до 250 за повторное с возможностью административного приостановления деятельности на 90 суток. За складирование мусора в карьерах в законе прописали штрафы от 100 до 250 тысяч и до 90 суток приостановления деятельности.
Если импортёры и производители товаров и упаковки, подлежащих утилизации, самостоятельно не утилизируют отходы и не уплатят экологический сбор, их накажут штрафом в размере трёхкратной суммы ставки сбора за ту часть товаров или упаковки, которые не были утилизированы согласно нормативам. При этом штраф не может быть меньше 250 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и меньше 500 тысяч для компаний.
Такой закон Госдума приняла в окончательном третьем чтении 30 мая. В случае одобрения Советом Федерации и подписания Президентом он вступит в силу со дня официального опубликования.
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Комментарии
Экология , Политика , Владимир Гутенев , Госдума , Совет Федерации , Парламентская газета
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