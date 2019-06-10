Четыре самые вероятные причины гибели человечества

Угроза уничтожения земной цивилизации продолжает будоражить умы как в России , так и на Западе. Пока ученые разных стран спорят между собой о сценариях конца света, ни одна международная организация и ни одно государство мира так и не начали системно заниматься обеспечением безопасности цивилизации как таковой. Однако у человечества всегда будет минимум один путь к спасению.

Британское агентство Blueclaw составило список потенциальных катастроф, которые могут уничтожить жизнь на Земле. В основу своей работы эксперты заложили компиляцию данных из 50 различных источников. О каких именно катастрофах идет речь?

Угроза глобального потепления

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), к 2055 году глобальная температура может повыситься на 2 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальной эпохой. Если планета продолжит нагреваться аналогичными темпами, что и сейчас, то через 2136 лет температура на Земле поднимется на 44 градуса, что считается критическим уровнем для человечества.

По мнению экспертов, такое повышение температуры приведет к затоплению большей части суши и регулярно повторяющимся цунами.

Угроза смертельных заболеваний

Туберкулез, малярию, лихорадки Эбола и Ласса, бубонную и легочную чуму, холеру и другие вирусы ученые также включают в число опаснейших угроз для цивилизации. По данным СМИ, только в 2017 году более 10 млн человек заразились туберкулезом, а умерло от него около 12 млн человек.

Причем смертельные заболевания грозят прежде всего той части планеты, где проживает около половины населния Земли — речь идет о Китае , Индии, Индонезии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также странах Африки.

Угроза ядерной катастрофы

Ничто так не пугало людей во второй половине ХХ века, как угроза ядерной войны между США и СССР. Угроза ядерного военного конфликта сохраняется и сейчас, особенно ввиду того, что ядерным окружением обзаводится все больше стран.

В настоящее время США занимают первое место по количество проведенных ядерных испытаний — 1030. СССР и Россия провели их чуть меньше — 715, но при этом в распоряжении России есть крупнейшая «Царь-Бомба», взрыв которой может унести примерно жизни 18,3 млн человек. Для уничтожения всей планеты достаточно 4206 взрывов таких бомб, пишет РБК.

Угроза из космоса

С точки зрения NASA , столкновения Земли с крупным небесным телом маловероятно, однако американское космические агентство обнаружило крупнейший астероид под названием «Флоренция», диаметр которого составляет около 5 км. По данным ученых, если «Флоренция» столкнется с Землей — это приведет к гибели не менее 1,2 млрд жителей планеты.

Мнение Хокинга

Проблемой вариантов гибели цивилизации в разное время занималось множество специалистов, среди которых был знаменитый британский ученый Стивен Хокинг. Удивительным образом его сценарии на 75% совпали со сценариями агентства Blueclaw, но в одном они все-таки разошлись: Хокинг не ждал угрозы из космоса, зато видел опасность в искусственном интеллекте.

«Развитие полноценного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы», — заявил он в интервью Би-би-си в 2014 году.

«Он [искусственный интеллект] начнет развиваться самостоятельно и переделывать себя со все возрастающей скоростью. А люди, ограниченные скоростью биологической эволюции, не смогут с ним состязаться и очень скоро будут им заменены», — считал Хокинг.

Мнение российских ученых

«Все эти сенсации в СМИ, которые публикуют сценарии конца света, являются результатом того, что у нас ни одна международная организация и ни одно государство в мире на серьезном уровне не озаботилось такой проблемой, как моделирование угроз цивилизации. Но этим вопросом занимаются отдельные ученые, в том числе и я», — заявил газете ВЗГЛЯД член Ассоциации футурологов, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.

«По моей модели угроз — их количество бессчетное. Оно настолько велико, что предположения о 4-5 видах угроз, выдвигаемых британскими учеными, выглядят когнитивно искаженными, когда одна часть угроз игнорируется и внимание акцентируется на другой части угроз», — пояснил футуролог.

По его мнению, угрозы, названные британскими экспертами и Хокингом, действительно лежат на поверхности. Причем, некоторые из них друг друга дополняют. Например, искусственный интеллект тесно связан с ядерной опасностью и самоуничтожением цивилизации.

«Потому что все больше решений в области применения ядерного оружия отдано на откуп компьютерным системам и искусственному интеллекту, который туда внедряются. И если, не дай Бог, в этих системах произойдет ошибка — мы можем не успеть это проконтролировать», — считает ученый.

«Но самое опасное для цивилизации то, что никто всерьез не занимается вопросом ее безопасности. А ведь есть классический подход, который в себя включает три критерия: во-первых — это модель угроз; во-вторых — это модель защиты; в-третьих — это принятия решений, которые в наибольшей степени позволяют парировать угрозы. Ничего этого в отношении цивилизации не делается. Это поражает больше всего», — посетовал Кононов.

«Что касается неучтенных угроз — это прежде всего геофизические и геокосмические угрозы, которые мы совершенно не контролируем. К первым относятся, например, вулканы и дестабилизация земной коры. Если на Земле начинается вулканическая активность и по всей планете они взрываются — это грозит нам гибелью. И таких угроз множество», — продолжил эксперт.

А вот к геокосмическим угрозам, по словам Кононова, относятся не только отдельные астероиды, но и масса других угроз.

«Здесь вообще непочатый край работы в плане их изучения. Любая дестабилизация облака Оорта, пояса Койпера, взрыв сверхновых планет, блуждающие Черные дыры и непредсказуемое поведение темной материи может нас уничтожить в миг», — добавил собеседник.