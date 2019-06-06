Япония откажется от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах

Супермаркетам, торговым центрам и магазинам розничной торговли Японии будет запрещено предоставлять покупателям бесплатные пластиковые пакеты для упаковки товаров. Такое решение приняли власти страны, рассчитывая внести серьезный вклад в борьбу с загрязнением биосферы.

По словам министра окружающей среды Есиаки Харада, соответствующий законопроект правительство представит в ближайшее время. При этом чиновник дал понять, что власти не будут регулировать размер платы за пакеты, оставив это на усмотрение торговых точек. Ожидается, что цена за один пакет не превысит 10 иен (около 10 центов).

"Пластиковые пакеты занимают не столь большую нишу в общем объеме пластикового мусора, однако такое нововведение станет крайне символичным", — цитирует ТАСС. Харада также подчеркнул, что борьбу с загрязнением морей и океанов необходимо активизировать.

Япония занимает второе после США место по объемам "производства" пластикового мусора на душу населения. И хотя страна достигла больших успехов в сфере переработки такого мусора, темпы его "производства" снижаются в Японии медленнее, чем в других развитых странах.