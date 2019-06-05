Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам весны

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» составила экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2019 года (есть в распоряжении News.ru).

Московская область. Хуже всего с экологией дела обстоят в Свердловской, Челябинской и Иркутской областях. Также в число главных аутсайдеров вошли Нижегородская и Оренбургская области, Красноярский край

По словам председателя правления «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, мусорная реформа в России продолжает буксовать. Вместе с тем, подавляющее большинство субъектов не смогут выполнить задачи, установленные при реализации реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Вместо создания технопарков по переработке отходов в регионах продолжают забивать старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают практически муляж сортировочных станций, который, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора. Такие сортировки, как правило, запускают только при посещении контролирующих органов, либо по приезду важных гостей, — сказал Нагибин.

Он отметил, что предстоящая жаркая погода также чревата возгораниями свалок и переполненных полигонов, куда продолжают «валить» мусор без должной пересыпки. В жаркую погоду уплотнённые органические вещества (пищевые продукты) имеют свойство нагреваться и самовозгараться.

В свою очередь, директор «Национального экологического корпуса» Виктор Табачков рассказал News.ru, что в этот раз были изменены правила приёма и обработки информации от регионов. Некоторые из них ранее присылали огромные массивы данных об условно значимых экологических событиях, рассчитывая только за счёт них подняться в рейтинге.

Таких, например, как проведение конференции или круглого стола, организации выставки детских рисунков или приборки местного двора. Но, при этом, надо понимать, что экология региона зависит не только от таких мероприятий. Очень важно уделять внимание насущным экологическим проблемам: качеству воздуха, водных ресурсов; состоянию промышленной среды; рекультивации полигонов; ликвидации несанкционированных свалок; модернизации предприятий. Про эти события, к сожалению, власти регионов нам не так много информации присылают, — пояснил эксперт.

Он добавил, что в связи с этим было ограничено количество принимаемых новостей от регионов до 30 штук за отчётный период. Также было ограничено количество новостей, оцениваемых по индикатору «образование и культура»: регионы предоставляют очень много информации по этой тематике.

Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов отметил повышенное внимание общественности в весенние месяцы к решению Евросоюза о запрете производства и использования пластиковой одноразовой посуды с 2021 года.

"А почему мы так не можем?" — был самый часто задаваемый вопрос от представителей СМИ. Можем, и подобные инициативы уже появились в правительстве РФ, которые мы полностью поддерживаем. Жаль, что только тема введения экологического сбора для производителей пластиковых пакетов больше не поднимается. Зато подняли тему введения экологического налога на табачную продукцию. Считаем — давно пора, — сказал он.

Упаковки сигарет дают большой объем мусора, а окурки представляют собой загрязняющие землю и водоемы концентрированные токсины, заключил Пукалов.