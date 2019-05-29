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«Мегафон» разработал собственную платформу экологического мониторинга 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Компания «Мегафон» разработала платформу экологического мониторинга, автоматизирующую сбор данных о состоянии окружающей среды, централизованную обработку и анализ этих данных для оперативного устранения проблем, сообщает пресс-служба оператора.
Платформа осуществляет мониторинг экологической обстановки в автоматическом режиме и представляет собой комплекс датчиков, объединенных локальной сетью с серверами управления, рабочими местами специалистов и контрольными постами соответствующих служб, реализованное на базе собственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.
«Запуск новой платформы экологического мониторинга, базирующейся на технологиях «интернета вещей», еще больше расширяет имеющуюся экосистему наших решений в этой области и существенно увеличивает возможности наших партнеров в сфере контроля, аналитики и оперативного управления своими проектами», — отметил руководитель по IoT и цифровым решениям «Мегафона» Павел Иванченко.
Новая система позволит предприятиям контролировать выбросы в атмосферный воздух в целях реализации требований действующего законодательства. Органы государственной власти субъектов смогут в режиме реального времени анализировать качество атмосферного воздуха в населенных пунктах. Кроме того, платформа экомониторинга может использоваться и в качестве решения по контролю микроклимата закрытых помещений, обеспечивая соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм.
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Экология , Мегафон
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