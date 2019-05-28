Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Deutschlandfunk: российской Арктике грозит вторжение голодных медведей 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глобальное потепление, вызывающее таяние многолетнего льда, сокращает охотничьи угодья белых медведей, сообщает Deutschlandfunk. В результате в поисках пропитания они всё чаще отправляются в населённые пункты. При этом животные представляют большую опасность, например, для детей, идущих в школу, отмечает немецкое издание.
Глобальное потепление уже сейчас оказывает ощутимое влияние на города в российской Арктике, сообщает Deutschlandfunk. Им грозит вторжение голодных белых медведей.
Иван Мизин/tass.ru
Из-за таяния полярных льдов животные всё чаще приходят в населённые пункты в поисках еды. В этом году в посёлке Амдерма было зарегистрировано как минимум восемь таких случаев. При этом за весь прошлый год было замечено всего пять белых медведей, отмечает издание.
Проживающие в этом регионе люди создали специальные «медвежьи патрули», потому что животные представляют большую опасность, например, для детей, идущих в школу. В феврале в военном посёлке Белушья Губа объявили чрезвычайное положение, потому что там одновременно находилось 50 медведей.
Обычно косолапые охотятся на паковом, то есть многолетнем льду, глубиной не менее трёх метров, но он во многих местах так истончился, что больше не выдерживает веса животных. Поэтому им приходится искать альтернативы, например, объедки на свалках. Впрочем, в России за полярным кругом проживает не так много людей. Но многие поселения, например Белушья Губа, разрастаются, потому что там появилась новая военная база, объясняет издание.
RT на русском: последние новости
Отловщик заявил, что не собирается выпускать косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье В РЭО рассказали о возможности снизить тарифы на мусор для населения В армии Израиля заявили об уничтожении установки ПВО Сирии
Комментарии2
Экология , Статьи , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потребовала объяснений от Китая146
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса29
В Косово начались столкновения147
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота1
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте28
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
04:39
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота
Происшествия Катастрофы
00:52
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса
Происшествия Статьи
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
03:32
Гонки на грамме кокаина: кто такой Тимур Галлямов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение