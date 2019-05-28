Deutschlandfunk: российской Арктике грозит вторжение голодных медведей

Глобальное потепление, вызывающее таяние многолетнего льда, сокращает охотничьи угодья белых медведей, сообщает Deutschlandfunk. В результате в поисках пропитания они всё чаще отправляются в населённые пункты. При этом животные представляют большую опасность, например, для детей, идущих в школу, отмечает немецкое издание.

Глобальное потепление уже сейчас оказывает ощутимое влияние на города в российской Арктике, сообщает Deutschlandfunk. Им грозит вторжение голодных белых медведей.

Иван Мизин/tass.ru

Из-за таяния полярных льдов животные всё чаще приходят в населённые пункты в поисках еды. В этом году в посёлке Амдерма было зарегистрировано как минимум восемь таких случаев. При этом за весь прошлый год было замечено всего пять белых медведей, отмечает издание.

Проживающие в этом регионе люди создали специальные «медвежьи патрули», потому что животные представляют большую опасность, например, для детей, идущих в школу. В феврале в военном посёлке Белушья Губа объявили чрезвычайное положение, потому что там одновременно находилось 50 медведей.

Обычно косолапые охотятся на паковом, то есть многолетнем льду, глубиной не менее трёх метров, но он во многих местах так истончился, что больше не выдерживает веса животных. Поэтому им приходится искать альтернативы, например, объедки на свалках. Впрочем, в России за полярным кругом проживает не так много людей. Но многие поселения, например Белушья Губа, разрастаются, потому что там появилась новая военная база, объясняет издание.