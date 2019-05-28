В Сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет

На сайте трансляции пользователи могут подписать петицию с требованием остановить загрязнение планеты пластиком.

Всемирный фонд дикой природы нашел способ достучаться до жителей планеты и властей тех государств, которые до сих пор используют пластик в бытовых целях. Десятого мая в социальной сети Facebook была запущена онлайн-трансляция, которая показывает, как в прямом эфире разлагается бутылка из пластика.

Как заявили в WWF, на полное разложение бутылки потребуется почти 450 лет, именно столько будет длиться стрим.

На сайте трансляции все неравнодушные к жизни окружающей среды пользователи могут подписать петицию с требованием остановить загрязнение планеты пластиком. Свыше 500 тысяч людей к инициативе отнеслись положительно и подписали документ.