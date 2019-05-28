Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Longest Live Streaming Ever, Facebook
На сайте трансляции пользователи могут подписать петицию с требованием остановить загрязнение планеты пластиком.
Всемирный фонд дикой природы нашел способ достучаться до жителей планеты и властей тех государств, которые до сих пор используют пластик в бытовых целях. Десятого мая в социальной сети Facebook была запущена онлайн-трансляция, которая показывает, как в прямом эфире разлагается бутылка из пластика.
Как заявили в WWF, на полное разложение бутылки потребуется почти 450 лет, именно столько будет длиться стрим.
На сайте трансляции все неравнодушные к жизни окружающей среды пользователи могут подписать петицию с требованием остановить загрязнение планеты пластиком. Свыше 500 тысяч людей к инициативе отнеслись положительно и подписали документ.
На сегодня на Земле скопилось более девяти миллиардов тонн пластмассы, шесть из которых являются отходами. 10% из них плавает в мировом океане, отравляя его обитателей. С 2021 года в ЕС будет официально запрещено использование пластиковых приборов, тарелок, трубочек для питья и прочих предметов.
ТК «Звезда»: последние новости
Экологи ВВО подготовились к отправке на остров Врангеля Редчайшая панда-альбинос впервые попала на фото в китайском заповеднике МИД Украины подготовил ноту России по освобождению украинских моряков
Комментарии4
Экология , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Сербии признал потерю Косово22
«Ужесточение» призыва в армию: Что на самом деле ждет РФ189
«Все верно»: Тимошенко поддержала решение Зеленского3
Куда без США? Способна ли Европа справиться с РФ90
На дне океана нашли природную «капсулу времени»
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение