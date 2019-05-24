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Экологи ВВО подготовились к отправке на остров Врангеля 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.
В Восточном военном округе завершена подготовка сводного экологического подразделения для работ по очистке территорий на острове Врангеля.
Специалисты получили всё необходимое имущество и технические средства, которые сосредоточены на военном аэродроме в Приморском крае.
Вылет запланирован на начало июня на вертолете Ми-26 армейской авиации округа.
Работы на острове будут производиться с применением бульдозера, современных кранов грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозов с краном манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ, самосвалов, гусеничных транспортеров, топливозаправщика для сбора топлива из бочкотары.
Всего на остров Врангеля отправятся более 40 военнослужащих, будет задействовано свыше 10 единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования.
В этом сезоне планируется собрать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 150 тонн металлических бочек.
Кроме того, планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.
Деятельность экологического подразделения планируется в районе бухт Роджерса и Сомнительная (поселок Ушаковский и аэродром «Звездный»).
В районе бухты «Сомнительная» будет развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО, так как проживание в палатках невозможно из-за большого количества на острове белых медведей.
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Экология , Врангель , Приморский Край
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