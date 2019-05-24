Экологи ВВО подготовились к отправке на остров Врангеля

Планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

В Восточном военном округе завершена подготовка сводного экологического подразделения для работ по очистке территорий на острове Врангеля

Специалисты получили всё необходимое имущество и технические средства, которые сосредоточены на военном аэродроме в Приморском крае

Вылет запланирован на начало июня на вертолете Ми-26 армейской авиации округа.

Работы на острове будут производиться с применением бульдозера, современных кранов грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозов с краном манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ, самосвалов, гусеничных транспортеров, топливозаправщика для сбора топлива из бочкотары.

Всего на остров Врангеля отправятся более 40 военнослужащих, будет задействовано свыше 10 единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования.

В этом сезоне планируется собрать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 150 тонн металлических бочек.

Кроме того, планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Деятельность экологического подразделения планируется в районе бухт Роджерса и Сомнительная (поселок Ушаковский и аэродром «Звездный»).

В районе бухты «Сомнительная» будет развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО, так как проживание в палатках невозможно из-за большого количества на острове белых медведей.