Эксперт: санитарные рубки в заказнике в Приангарье надо продолжить

Территория заказника "Туколонь" в Иркутской области , где по требованию природоохранной прокуратуры были прекращены санитарные рубки, серьезно поражена вредителями и необходимо предпринять срочные меры по локализации распространения очага заражения, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по экологии Общественной палаты Иркутской области Александр Луценко

Рабочая группа, в состав которой вошли представители областного минлеса, территориального филиала ФБУ "Российский центр защиты леса", ученые, экологи и общественники побывала в заказнике "Туколонь" на севере Иркутской области, В заповеднике два года назад, после пожаров 2015 и 2016 годов, были проведены сплошные санитарные рубки. После проверок Байкальской природоохранной прокуратуры они были остановлены и СУСК РФ региона возбудил несколько уголовных дел. Члены рабочей группы должны были оценить целесообразность проведения мероприятий по лесоочистке и текущее состояние деревьев.

"Я воочию убедился, что территория "Туколони" очень серьезно поражена вредителями. Лесохозяйственная деятельность здесь остановлена по решению прокуратуры. Необходимо срочно вновь провести детальное обследование этой территории и начать конкретные действия по локализации распространения очага", — сказал Луценко.

Участники рабочей группы отметили, что на участке, откуда начинались пожары повреждены практически все деревья. Если его не убрать, то стволовые вредители в поисках пищи, распространятся на живые насаждения. Опасение вызывает также участок, где была проведена сплошная санитарная рубка. После остановки технологического процесса, здесь остались неубранные порубочные остатки. Это грозит соседним участкам леса заражением стволовыми вредителями.

"Еще страшнее, если здесь начнется пожар, ликвидировать его будет крайне сложно", — отметил собеседник агентства.

По итогам поездки Центру защиты леса Иркутской области рекомендовано провести обследование участков леса, поврежденных пожарами, дать оценку их санитарного и лесопатологического состояния, а также оценить сумму ущерба, связанного с развитием процессов, пагубно влияющих на лесные насаждения.

Государственный природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен на территории Казачинско-Ленского района и занимает площадь в 109 647 гектаров. Под санитарно-оздоровительную рубку в 2017 году были определены участки общей площадью около 600 гектаров зараженные стволовыми вредителями — усачами и лубоедами.