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В Росрыболовстве сообщили, что косаток из бухты Средняя выпустят на волю в июле-августе 

ТАСС + ещё 45 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Содержащиеся в бухте Средняя в Приморье косатки будут выпущены на волю в соответствии с рекомендациями ученых в июле-августе 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства.
В четверг глава одной из компаний-отловщиков "Афалина" Алексей Решетов заявил, что животные являются его собственностью, и он не намерен добровольно отпускать их на волю. Позже он сообщил, что решение о выпуске косаток и белух будет приниматься в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны.
"Выпуск будет осуществляться при участии специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Предполагаемые сроки — июль-август 2019 года", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас решаются организационные вопросы перевозки и выпуска животных, в том числе финансовое обеспечение процесса.
По данным рабочей группы по адаптации морских млекопитающих, оптимальным местом выпуска является Шантарский район Охотского моря, временем — период с июля по сентябрь. При этом удобным временем транспортировки косаток из бухты Средняя является середина июля. В случае невозможности единовременного выпуска всех животных часть из них предлагается отпустить на волю в 2020 году.
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Экология , Росрыболовство , ИТАР-ТАСС
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