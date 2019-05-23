В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Шесть видов животных, в числе которых сайгак, кречет и переднеазиатский леопард, находятся в России сейчас под угрозой исчезновения. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Список животных, над которыми, по мнению наших экспертов, нависла угроза исчезновения в России: сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр, калуга (пресноводная рыба семейства осетровых)", — сказали в WWF.

При этом популяция некоторых видов, находившихся на грани вымирания в XX веке, возросла в результате усилий специалистов и целого ряда организаций, отметили в WWF. Среди них — амурские тигры, численность которых, по данным фонда, с 40-х годов прошлого века возросла с 50 до 580 особей. С 30-40 особей в 1990-х годах до 110 особей сейчас увеличилась и популяция дальневосточных леопардов, отметили в пресс-службе.