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Власти края обещают выпустить приморских косаток в течение двух месяцев 

BFM.RU + ещё 1 35 минут назад
Фото: ТАСС
Косатки и белухи, которые пока находятся в центре адаптации в приморской бухте Средней, могут быть выпущены в дикую природу в начале лета, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации Приморского края, передает ТАСС.
«Косаток и белух, содержащихся в центре адаптации в бухте Средней, могут выпустить уже в начале лета. Администрация Приморья окажет необходимое содействие, заявил губернатор края Олег Кожемяко накануне заседания специальной межведомственной группы Минприроды России. По словам главы региона, морские животные могут быть возвращены в дикую природу в течение месяца-двух», — указано в сообщении.
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Экология , Олег Кожемяко , ИТАР-ТАСС , Приморский Край
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