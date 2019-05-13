Косатки и белухи, которые пока находятся в центре адаптации в приморской бухте Средней, могут быть выпущены в дикую природу в начале лета, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации Приморского края, передает ТАСС.
«Косаток и белух, содержащихся в центре адаптации в бухте Средней, могут выпустить уже в начале лета. Администрация Приморья окажет необходимое содействие, заявил губернатор края Олег Кожемяко накануне заседания специальной межведомственной группы Минприроды России. По словам главы региона, морские животные могут быть возвращены в дикую природу в течение месяца-двух», — указано в сообщении.