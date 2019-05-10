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Столица Мексики откажется от полиэтиленовых пакетов 

Мир24 2 часа назад
Фото: ТАСС
В столице Мексики запретят использование одноразовой пластмассовой посуды и полиэтиленовых пакетов. Соответствующее решение принял парламент Мехико, сообщается в Twitter законодательного органа.
Запрет вступит в силу уже в 2020 году.
«Одобрено изменение закона, представленное депутатом Алессандрой Рохо де ла Вега, которое запрещает использование и распространение одноразовых пластиковых изделий …, в том числе пластиковых столовых приборов, тарелок, подносов, трубочек, шаров и стаканов», — говорится в сообщении.
Инициатива получила поддержку подавляющего большинства членов парламента.
По данным Greenpeace, пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч млекопитающих. Многие виды морских животных питаются планктоном и фильтруют сотни литров морской воды, содержащей неразлагаемые частицы, а затем сами становятся добычей.
В ходе исследований было установлено, что микропластик подавляет иммунную систему, делая организм уязвимым для токсинов, болезнетворных бактерий и вирусов.
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Комментарии
Экология , В мире , Мексика , Мехико
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