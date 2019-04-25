Исчезновение человечества в результате экологической катастрофы является гораздо более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие, считает генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, бывший в 1996-2000 годах директором Службы внешней разведки России.
"Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству. Ядерное оружие? Это угроза, но человек принимает меры по снижению этой угрозы", — сказал Трубников в интервью РИА Новости.
По его словам, выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) — "бездумность", которая тревожит, "но завтра будут новые соглашения".
"Меня гораздо больше настораживает то, что, например, в отношениях между Индией и Пакистаном куда более разрушительную роль может сыграть перекрытие водоснабжения Пакистана. Это даст эффект нескольких атомных бомб, сброшенных, к примеру, на пакистанскую провинцию Белуджистан", — отметил Трубников.
"Однажды у меня брала интервью одна дама из американской корпорации RAND. И она меня спросила: "Господин генерал, что бы вы могли назвать самой страшной угрозой миру?". Я ответил — исчезновение человечества в результате экологической катастрофы. И я был рад, когда наш президент Владимир Путин на недавнем Арктическом форуме заявил, что мы будем осваивать Арктику, но к этому нужно подходить очень осторожно и деликатно. Это очень правильно. Нельзя нарушить "иммунную систему" этого региона, ведь недаром Арктику называют "кухней погоды" для всего мира", — отметил Трубников.
"Надо смотреть далеко вперед. Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу — исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", — подчеркнул он.