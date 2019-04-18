Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России может появиться новый экологический налог 

Российская Газета + ещё 1 38 минут назад
Основные загрязнители сточных вод — это предприятия. Подстегнуть к ускорению модернизации очистных сооружений на них поможет новый платеж.
"Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", — рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Между тем государство помогает предприятиям, модернизирующим очистные. Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей. А общая стоимость реализуемых проектов составила 146, 2 миллиарда, констатировал Кириллов.
Полностью интервью руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова читайте в ближайшем номере "Российской газеты"
Российская Газета: последние новости
ПАО "НК "Роснефть" сокращает выбросы метана Туризм стал главной причиной загрязнения берегов Байкала В центре Лондона задержали более 50 экологических активистов
Комментарии7
Экология , Видео , Политика , Дмитрий Кириллов , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москву объявили врагом»90
Гарантированное место: В РФ захотели вернуться к прошлому25
«Крушит все на своем пути»7
В России разработали уникальный холодильник1
«Абсолютно аморальны»: Америку вновь жестко раскритиковали
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Таксист-атеист потребовал снять обувь ребенку с ДЦП
Общество
Урал рулит. Светлаков унизил Собчак
Шоу-бизнес
Финляндия отказала российским иеговистам
В мире
Россию обвинили в интервенции
В мире Армия
«Искандер» заметили в Сирии
Армия Оружие
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Политика
Пока вы не уснули: каким будет лето, «дебош» Панкратова-Черного
В мире
Петросян спрятал любовницу от Урганта
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение