В России может появиться новый экологический налог

Основные загрязнители сточных вод — это предприятия. Подстегнуть к ускорению модернизации очистных сооружений на них поможет новый платеж.

"Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", — рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Между тем государство помогает предприятиям, модернизирующим очистные. Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей. А общая стоимость реализуемых проектов составила 146, 2 миллиарда, констатировал Кириллов.

Полностью интервью руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова читайте в ближайшем номере "Российской газеты"