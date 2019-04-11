Названы последствия глобального потепления для Арктики

«Это очень существенный вопрос — каким образом выбросы метана повлияют на климат. Не запустили ли мы процессы, которые полностью определяются природой, вне связи с нашей промышленностью, и которые могут привести к очень существенным, а может, и катастрофическим последствиям?» — сказал ученый.

Глава РАН отметил, что «все более существенным становится фактор высвобождения метана, которое, вообще говоря, никак напрямую не связано с промышленной деятельностью». Согласно Сергееву, глобальное потепление провоцирует эрозию берегов на шельфе и таяние вечной мерзлоты, сопровождающееся высвобождением метана.

В июле 2017 года сообщалось, что глобальное потепление сделает климат Сибири подходящим для теплолюбивых культур, в частности, фруктов, арбузов, ягод, кукурузы на зерно и некоторых сортов винограда.

Согласно открытым данным, за последние 200 лет деятельность человека привела к выбросам в атмосферу более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это привело к росту содержания в ней углекислого газа примерно на 0,012 процента и спровоцировало увеличение средней глобальной температуры воздуха на один градус Цельсия (на 1,5 градуса — на континентах).