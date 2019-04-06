Пользователи соцсетей взялись за мусор

Новый экологический флешмоб набирает популярность в интернете. Его участники расчищают от мусора городские улицы и парки, а затем выкладывают в соцсети фотографии до и после уборки. За последнюю неделю их опубликовано более 60 тысяч, только с участниками акции в Москве, сообщает корреспондент «МИР 24» Надежда Сережкина.

Это сейчас у шестиклассника Андрея 20 помощников. Две недели назад на свой первый субботник мальчик вышел один. Вратарь школьной футбольной команды, он тайком от мамы весь день расчищал поле от бутылок и банок.

«Заметила только по грязной одежде, когда пришел на несколько часов. Сказал, что пошел гулять. Потом я узнала уже по фотографиям из интернета, что собирал мусор. Набирал народ, своих друзей, которые тоже подключались», — говорит жительница Кубинки Юлия Кулемина.

За первые три дня мальчик вынес 15 мешков мусора. Очистил газон, канавы вдоль теплотрассы, единственную в Кубинке спортплощадку. Фотографии активиста увидели в школе. И уже через неделю на субботник с Андреем вышел весь класс.

«Мне даже очень понравилось, потому что я убираю свой любимый городок. Мне не нравится, что моя сестра будет расти в таком городке грязном. Гора мусора, и вот как в этом жить вообще?» — говорит Андрей Кулемин.

После уборки — фото. Это одно из условий участия в международной акции #trashtagchallenge. Ее в начале марта запустил американский эколог Ромэн Байрон.

«Скучающие подростки, у меня для вас задание. Найдите возле дома сквер или парк, которому не помешала бы уборка, и выкладывайте ваши фотографии до и после», — призвал американец.

За месяц пользователи опубликовали более 60 тысяч таких фотографий. Больше всего — из Индии, Китая, США, России и стран СНГ.

Сезон субботников открыли и жители юго-запада Москвы. Вышли на уборку Коробковского сада. В шестидесятые годы здесь выращивали фрукты для больниц и детских домов. Однако в девяностые сад передали в частные руки и обнесли бетонным забором.

«Это единственный сад у меня в пешей доступности. Он очень красивый. Здесь растут яблони, черешня, смородина. Но, к сожалению, так получается, что сад загрязнен очень сильно», — говорит жительница района Зюзино Елена Добижа.

Сейчас попасть внутрь могут только местные жители. Они и взялись за расчистку территории. Устраивать субботники планируют еженедельно.