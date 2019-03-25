Россиянам пообещали тяжелый сезон лесных пожаров

«Речь идет о Подмосковье, Центральном федеральном округе, Юге, Сибири и Дальнем Востоке. Ждем тяжелый лесопожарный сезон», — сказал он.

Валентик отметил, что ситуация во многом зависит от регионов, которые должны закупить технику для борьбы с лесными пожарами по федеральному проекту «Сохранение лесов». По его словам, средства на это в размере 3,5 миллиона рублей уже до них доведены, однако некоторые регионы пока «только начинают формировать проектную документацию».

Ранее в марте сообщалось, что в 11 муниципалитетах Приморья уже действует особый противопожарный режим. Лесные пожары начались в Приморье в феврале и приобрели массовый характер из-за малоснежной и теплой зимы.