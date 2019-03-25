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Россиянам пообещали тяжелый сезон лесных пожаров 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Предстоящий сезон природных пожаров в России будет тяжелым. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Валентик, передает РИА Новости.
«Речь идет о Подмосковье, Центральном федеральном округе, Юге, Сибири и Дальнем Востоке. Ждем тяжелый лесопожарный сезон», — сказал он.
Валентик отметил, что ситуация во многом зависит от регионов, которые должны закупить технику для борьбы с лесными пожарами по федеральному проекту «Сохранение лесов». По его словам, средства на это в размере 3,5 миллиона рублей уже до них доведены, однако некоторые регионы пока «только начинают формировать проектную документацию».
Ранее в марте сообщалось, что в 11 муниципалитетах Приморья уже действует особый противопожарный режим. Лесные пожары начались в Приморье в феврале и приобрели массовый характер из-за малоснежной и теплой зимы.
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