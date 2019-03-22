Популяция диких оленей на Ямале удвоилась за четыре года

Численность дикого северного оленя на Ямале за четыре года выросла в 2,2 раза и к 2018 году достигла 10 тысяч особей благодаря пятилетнему запрету на охоту на него, который продлится до 2020 года. Об этом сообщил глава управления департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Олег Истрати, пишет «Московский комсомолец».

«Данные зимних маршрутов показывают увеличение и стабилизацию численности. Когда вводили запрет, фиксировалась численность в 4,5 тысяч. Данных 2019 года нет, но на 2018 год численность возросла предварительно до 10 тысяч», — рассказал Истрати.

Он отметил, что точные данные будут известны в апреле-мае, когда завершался учетные работы по копытным животным. На основании этих цифр чиновники решат, нужно ли продлевать ограничение.

Чиновник добавил, что в регионе стабилизировалась численность бурого медведя, количество ушных зверей за три года увеличилось на 25 процентов.

Из-за резкого сокращения популяции дикого северного оленя в августе 2015 года в регионе был введен полный запрет на его убийство. По официальным данным, в 2010 году насчитывалось 42 тысячи особей, но за несколько лет их число катастрофически сократилось до упомянутых 4,5 тысяч. Вводимый ранее трехмесячный запрет на охоту проблемы не решил.