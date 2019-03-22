В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку

Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края , специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу. "На АЗС АО "ННК-Приморнефтепродукт" в результате разгерметизации резервуара произошел разлив дизельного топлива в обвалование резервуарного парка с частичным выходом на рельеф местности. Производится сбор и вывоз нефтепродукта из обвалования на нефтебазу села Новосысоевка. Распространение остановлено путем устройства ограждения из песка и сорбента, вода с примесью нефтепродукта собирается специализированной техникой", — говорится в сообщении. На помощь местным спасателям прибыли 10 сотрудников краевой специализированной службы. Работники Роспотребнадзора исследуют воду и воздуха в районе разлива. В местных соцсетях опубликовано видео с места разлива. Автор ролика поджигает тряпку, которую окунул в местную речку, ткань начинает ярко гореть. Местные СМИ пишут, что жители села набирают разлившееся топливо в канистры.