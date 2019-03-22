Полиция Приморья проверит убийство амурского тигра, напавшего на корову

Амурский тигр-старик больше не мог сам охотиться в тайге. Поэтому он залез на подворье жителя Хабаровского края , убил корову и чуть не лишил жизни человека. Вилы особого страха у хищника не вызвали, поэтому мужчина сходил за ружьем и застрелил полосатого визитера. Полицейские начали разбираться в деле о гибели редкого животного.

Полицейские нашли в сарае жителя поселка Золотой две гильзы и, собственно, тушу тигра. Мертвого зверя отправили на «ответственное хранение». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел 20 марта. Пришедший из тайги в поселок тигр пробрался в сарай к местному жителю и задрал корову. Мужчина попытался вилами отогнать животное, но хищник набросился на него.

Хозяин подворья сходил домой за ружьем и застрелил незваного гостя. После этого мужчина вызвал полицию и обратился в охотнадзор.

Как сообщили специалисты, осмотревшие тигра, это был самец в достаточно преклонном возрасте. Животное имело ярко выраженные возрастные проблемы со здоровьем. Эксперты считают, что именно это вынудило его прийти в село, забраться в сарай и напасть на корову.

Хищник уже не мог самостоятельно охотиться в дикой природе.

Сотрудникам правопорядка предстоит установить, действительно ли тигр реально угрожал жизни застрелившего его человека.