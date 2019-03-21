Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стилист Сергей Зверев против чиновников Минприроды 

Суть событий 1 час назад
Фото: Instagram @zverevsuperstar
Звездный стилист Сергей Зверев родом с Байкала. Недавно он устроил одиночный пикет у Кремля с плакатом, обращенным к президенту Владимиру Путину. Сегодня он опубликовал в Инстаграм сообщение, чтобы побудить народ запретить в охранной зоне охоту.
По словам Сергей Зверева, Минприроды хочет сократить минимальную площадь охранной зоны с километра до пяти метров.
«А ещё разрешить любительскую охоту и добычу полезных ископаемых. Речь идёт о положении об охранных зонах вокруг особо охраняемых природных территорий», — пишет стилист в Инстаграм.
Ранее он выступал на НТВ, рассказывая на всю страну, как китайские бизнесмены нелегально строят заводы по выкачиванию воды из Байкала.
«Я, правда, узнал об этом поздно. Но как только узнал об этом, утром собрался и пошел с одиночным пикетом», — рассказал он в эфире «Центрального телевидении».
Как заявляет Сергей Зверев, сами чиновники Минприроды признают, что их проект не годится, до 22 марта проходит общественное обсуждение законопроекта. И предлагает всех глолосовать. «Проголосуйте СЕГОДНЯ! Я совместно с Гринпис призываем всех, кто готов защитить заповедные территории, проголосовать против этого проекта и оставить свои замечания».
Суть событий: последние новости
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Мужчина без одежды прошёлся по залам Третьяковской галереи Гендиректор "Москонцерта": Брухунова будет решать судьбу дуэта Петросяна и Степаненко
Комментарии2
Экология , Общество , Шоу-бизнес , Сергей Зверев , Владимир Путин , Минприроды , НТВ
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Сторонники Астаны и Нурсултана подрались в Казахстане
СНГ В мире
Мужчина заменил Петросяну Степаненко
Шоу-бизнес
«Многие артистки это пили»: из-за чего умерла Началова
Шоу-бизнес Статьи
Японский «Миллион алых роз» покорил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение