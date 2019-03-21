Стилист Сергей Зверев против чиновников Минприроды

Звездный стилист Сергей Зверев родом с Байкала. Недавно он устроил одиночный пикет у Кремля с плакатом, обращенным к президенту Владимиру Путину . Сегодня он опубликовал в Инстаграм сообщение, чтобы побудить народ запретить в охранной зоне охоту.

По словам Сергей Зверева, Минприроды хочет сократить минимальную площадь охранной зоны с километра до пяти метров.

«А ещё разрешить любительскую охоту и добычу полезных ископаемых. Речь идёт о положении об охранных зонах вокруг особо охраняемых природных территорий», — пишет стилист в Инстаграм.

Ранее он выступал на НТВ , рассказывая на всю страну, как китайские бизнесмены нелегально строят заводы по выкачиванию воды из Байкала.

«Я, правда, узнал об этом поздно. Но как только узнал об этом, утром собрался и пошел с одиночным пикетом», — рассказал он в эфире «Центрального телевидении».

Как заявляет Сергей Зверев, сами чиновники Минприроды признают, что их проект не годится, до 22 марта проходит общественное обсуждение законопроекта. И предлагает всех глолосовать. «Проголосуйте СЕГОДНЯ! Я совместно с Гринпис призываем всех, кто готов защитить заповедные территории, проголосовать против этого проекта и оставить свои замечания».