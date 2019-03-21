Стилист Сергей Зверев против чиновников Минприроды 

Звездный стилист Сергей Зверев родом с Байкала. Недавно он устроил одиночный пикет у Кремля с плакатом, обращенным к президенту Владимиру Путину. Сегодня он опубликовал в Инстаграм сообщение, чтобы побудить народ запретить в охранной зоне охоту.
По словам Сергей Зверева, Минприроды хочет сократить минимальную площадь охранной зоны с километра до пяти метров.
«А ещё разрешить любительскую охоту и добычу полезных ископаемых. Речь идёт о положении об охранных зонах вокруг особо охраняемых природных территорий», — пишет стилист в Инстаграм.
Ранее он выступал на НТВ, рассказывая на всю страну, как китайские бизнесмены нелегально строят заводы по выкачиванию воды из Байкала.
«Я, правда, узнал об этом поздно. Но как только узнал об этом, утром собрался и пошел с одиночным пикетом», — рассказал он в эфире «Центрального телевидении».
Как заявляет Сергей Зверев, сами чиновники Минприроды признают, что их проект не годится, до 22 марта проходит общественное обсуждение законопроекта. И предлагает всех глолосовать. «Проголосуйте СЕГОДНЯ! Я совместно с Гринпис призываем всех, кто готов защитить заповедные территории, проголосовать против этого проекта и оставить свои замечания».