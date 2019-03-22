Косаток и белух из «китовой тюрьмы» оценили в миллионы долларов

Компания, отловившая морских млекопитающих, которых сейчас держат в бухте Средняя в Приморье, заявила, что стоимость одной косатки достигает 3,5 миллиона долларов и что контракты с китайской стороной на их поставку еще не расторгнуты.

В пятницу глава Приморья Олег Кожемяко , консилиум ученых и компании, которые держат косаток и белух в бухте Средняя в Приморье, подписали соглашение о сотрудничестве для реализации поручений вице-премьера Алексея Гордеева . Ранее Гордеев провел совещание по судьбе морских млекопитающих. По итогам поручено разработать план действий для выпуска животных, в том числе будет предусмотрено их чипирование.

"Сначала нужно понимать законность-незаконность. Пускай до конца сначала закончатся уголовные дела, административные дела. Сегодня есть план, есть контракты, подписанные с китайцами, есть контракты, подписанные с российскими дельфинариями. Поэтому все ждут и смотрят, как ситуация решится", — сообщил журналистам гендиректор компании-отловщика "Океанариум ДВ" Александр Бронников.

По его словам, стоимость косатки сегодня — "порядка 3-3,5 миллионов долларов", белухи — "порядка 150 тысяч долларов".

Он отметил, что сейчас водолазы, ветеринары компании помогают ученым работать с этими животными, предоставляют плавсредства. "Мы содействуем во всём", — добавил Бронников.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.