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Власти Москвы объяснили, почему в столице появились летучие мыши 

Р-Спорт + ещё 2 2 часа назад
Более южные виды животных, в том числе летучие мыши, лисы и зайцы, начали мигрировать в Москву из-за потепления климата, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Мы отслеживаем, как изменение климата влияет на людей и животных, которые живут на территории города. Например, мы активно сотрудничаем с Роспотребнадзором, медиками, которые изучают взаимосвязь экологии и климата со здоровьем человека. Что касается животных, то сейчас идет потепление климата, и начинаются миграции разных видов. Например, появились летучие мыши, которых раньше трудно было увидеть в Москве", — сказал Кульбачевский.
По его словам, виды, которые обитали чуть южнее, стали приходить в Москву — лисы, зайцы.
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Экология , Видео , Новости Москвы , Антон Кульбачевский , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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