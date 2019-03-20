Власти Москвы объяснили, почему в столице появились летучие мыши

Более южные виды животных, в том числе летучие мыши, лисы и зайцы, начали мигрировать в Москву из-за потепления климата, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

"Мы отслеживаем, как изменение климата влияет на людей и животных, которые живут на территории города. Например, мы активно сотрудничаем с Роспотребнадзором, медиками, которые изучают взаимосвязь экологии и климата со здоровьем человека. Что касается животных, то сейчас идет потепление климата, и начинаются миграции разных видов. Например, появились летучие мыши, которых раньше трудно было увидеть в Москве", — сказал Кульбачевский.

По его словам, виды, которые обитали чуть южнее, стали приходить в Москву — лисы, зайцы.