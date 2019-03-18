Матвиенко: в законодательстве необходимо прописать понятие «экологическая информация»

"Сейчас за сокрытие или искажение экологической информации для должностных лиц предусмотрен штраф [от 500 рублей для граждан, до 80 тыс. рублей для юрлиц]. При этом само понятие "экологическая информация" законодательно до сих пор не определено, как и порядок доступа к ней. По-моему, уже давно пора ликвидировать этот пробел", — сказала Матвиенко в понедельник на встрече сенаторов, которая проходит в формате открытого диалога с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и посвящена национальному проекту "Экология".

Она подчеркнула, что вопросы экологии сегодня стали очень актуальными, в том числе и в социально-политической повестке.

"Эту тему обсуждают не только профессионалы-экологи. Вопросы качества воздуха, воды, почвы, несанкционированных свалок, которых множество в наших лесах и не только, сегодня беспокоят всех наших граждан. Люди готовы отстаивать свое право на благоприятную окружающую среду, которое, между прочим, гарантировано им Конституцией", — отметила спикер Совфеда.

В этой связи, по мнению Матвиенко, на первое место выходит информативность хода реализации национального проекта "Экология", его открытость для общества.