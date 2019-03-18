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Матвиенко: в законодательстве необходимо прописать понятие «экологическая информация» 

ТАСС + ещё 3 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает недопустимым отсутствие в законодательстве понятия "экологическая информация".
"Сейчас за сокрытие или искажение экологической информации для должностных лиц предусмотрен штраф [от 500 рублей для граждан, до 80 тыс. рублей для юрлиц]. При этом само понятие "экологическая информация" законодательно до сих пор не определено, как и порядок доступа к ней. По-моему, уже давно пора ликвидировать этот пробел", — сказала Матвиенко в понедельник на встрече сенаторов, которая проходит в формате открытого диалога с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и посвящена национальному проекту "Экология".
Она подчеркнула, что вопросы экологии сегодня стали очень актуальными, в том числе и в социально-политической повестке.
"Эту тему обсуждают не только профессионалы-экологи. Вопросы качества воздуха, воды, почвы, несанкционированных свалок, которых множество в наших лесах и не только, сегодня беспокоят всех наших граждан. Люди готовы отстаивать свое право на благоприятную окружающую среду, которое, между прочим, гарантировано им Конституцией", — отметила спикер Совфеда.
В этой связи, по мнению Матвиенко, на первое место выходит информативность хода реализации национального проекта "Экология", его открытость для общества.
"В противном случае эта крайне чувствительная тема может быть использована для различного рода информационных фейков и провокаций. А этого допустить никак нельзя", — сказала председатель верхней палаты парламента.
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Комментарии6
Экология , Политика , Дмитрий Кобылкин , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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