Составлен рейтинг чистоты регионов по итогам зимы

Замыкают список Брянская область, республики Якутия и Бурятия, Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

«Ответственность с губернаторов по реализации мусорной реформы никто не снимал, кое-где управление уже происходит в «ручном режиме». В систему оценки эффективности первых лиц регионов с этого года включён такой показатель, как доля отсортированных и обработанных твердых коммунальных отходов», — заявил глава правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.

Как писал News.ru, основной экологической проблемой в России является использование одноразовой продукции из пластика, который не перерабатывается. Об этом стало известно по итогам опроса в рамках кампании «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.