Составлен рейтинг чистоты регионов по итогам зимы 

Экологический рейтинг российских регионов по итогам зимы возглавили Тамбовская область и Алтайский край. Об этом заявили в общественной организации «Зелёный патруль».
«В национальном экологическом рейтинге регионов десятка лидеров выглядит следующим образом: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург», — говорится в сообщении на сайте организации.
Замыкают список Брянская область, республики Якутия и Бурятия, Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
«Ответственность с губернаторов по реализации мусорной реформы никто не снимал, кое-где управление уже происходит в «ручном режиме». В систему оценки эффективности первых лиц регионов с этого года включён такой показатель, как доля отсортированных и обработанных твердых коммунальных отходов», — заявил глава правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.
Как писал News.ru, основной экологической проблемой в России является использование одноразовой продукции из пластика, который не перерабатывается. Об этом стало известно по итогам опроса в рамках кампании «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.