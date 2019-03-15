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Составлен рейтинг чистоты регионов по итогам зимы 

News.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: News.ru
Экологический рейтинг российских регионов по итогам зимы возглавили Тамбовская область и Алтайский край. Об этом заявили в общественной организации «Зелёный патруль».
«В национальном экологическом рейтинге регионов десятка лидеров выглядит следующим образом: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург», — говорится в сообщении на сайте организации.
Замыкают список Брянская область, республики Якутия и Бурятия, Красноярский край, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
«Ответственность с губернаторов по реализации мусорной реформы никто не снимал, кое-где управление уже происходит в «ручном режиме». В систему оценки эффективности первых лиц регионов с этого года включён такой показатель, как доля отсортированных и обработанных твердых коммунальных отходов», — заявил глава правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.
Как писал News.ru, основной экологической проблемой в России является использование одноразовой продукции из пластика, который не перерабатывается. Об этом стало известно по итогам опроса в рамках кампании «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
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Экология , Общество , Андрей Нагибин , Алтайский Край , Белгородская Область , Курская Область , Магаданская Область , Москва , Мурманская Область , Республика Алтай , Республика Коми , Тамбовская Область
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