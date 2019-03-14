Какой регион России признали самым замусоренным?

Антирейтинг самых замусоренных районов составили эксперты компании Finexpertiza, пишут Вести Недвижимость. Первое место заняла Московская область, где ежегодно накапливается 27,5 миллионов кубометров мусора (не учитывая вывезенный мусор из Москвы).

В тройку лидеров попали также Москва (24,1 млн кубометров мусора) и Краснодарский край (17,4 млн). На последним месте — Чукотский автономный округ. Здесь за год накапливается только 51,6 тысяч кубометров отходов. Однако население региона — около 50 тысяч человек.

Ежегодно россияне производят 337 миллионов кубометров мусора в год. Из них около 15% приходится на Москву и Подмосковье.