Антирейтинг самых замусоренных районов составили эксперты компании Finexpertiza, пишут Вести Недвижимость. Первое место заняла Московская область, где ежегодно накапливается 27,5 миллионов кубометров мусора (не учитывая вывезенный мусор из Москвы).
В тройку лидеров попали также Москва (24,1 млн кубометров мусора) и Краснодарский край (17,4 млн). На последним месте — Чукотский автономный округ. Здесь за год накапливается только 51,6 тысяч кубометров отходов. Однако население региона — около 50 тысяч человек.
Ежегодно россияне производят 337 миллионов кубометров мусора в год. Из них около 15% приходится на Москву и Подмосковье.