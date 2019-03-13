В заповеднике Брянский лес прошли «Волонтерские выходные»

В заповеднике "Брянский лес" прошли первые в 2019 году волонтерские выходные, сообщается на сайте организации.

Пять добровольцев из Брянска привели в порядок заповедный кордон "Пролетарский", домик для фотографов, а также сделали фотографии дикой природы.

В течение двух дней волонтеры под руководством инспектора заповедника Виталия Никитенкова вымыли окна и полы, убрались на открытых верандах и навели порядок в общественных местах кордона.

Очень здорово провести такие выходные в заповеднике. И помочь, и погрузиться настолько в лесную жизнь. Непременно приедем еще помогать заповеднику. Ведь это важное и нужное дело: сохранять и оберегать природу родного края. А когда ты сам познакомился с обитателями заповедника, она стала тебе еще роднее и ближе", ‒ сказала волонтер Наталья Стаценко.

Также добровольцы сделали более тысячи фотографий зубров, живущих в заповеднике.